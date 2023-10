Ja hallo mensen nu u hier toch bent moeten we het hebben over influencers. "De influencers raden op sociale media bijvoorbeeld het dragen van zonnebrillen af of zweren bij een natuurlijke anticonceptie." Mensen denk verdomme eens ná man. Geen zonnebril opdoen, een tip van 'healthfluencer' Kneusje vandenKneus. We noemen zijn echte naam niet, hij zoekt het maar uit: wat een slome debiel. Van die achterlijke met steroïden opgepompte volidioten die hele dagen aan een paar halters liggen te sjorren en dan een heeeeel uitgebalanceerd dieet hebben bedacht. Types als Bridget Maasland en Rens Kroes, die het denkniveau hebben van een scheel kind uit groep 3, en dan schimmige vitamientjes aan de man brengen, of het gebruik van anticonceptie afraden. Ja, als je Rens Kroes bent, is anticonceptie inderdaad wel iets om op voortdurend mee bezig te zijn. En dan haar zus Doutzen Kroes, die is niet verdwaald in het konijnhol, die IS het konijnenhol. In de bovenpan van Doutzen Kroes woont een konijn. Sjamaan Giel Beelen, hij ziet eruit als een spook uit Grim Fandango, maar vertel ons nog eens hoe gezond zo'n druppeltjesdieet van je is, pik. En dan heb je ook nog de categorie mensen die niet per se extreem dom zijn, maar wel uitermate kwaadaardig, zoals de Jomanda van Wappies, Eva Vlaardingerbroek, met haar kinderachtige kletspraat over zonnebrand. Wat ben je dán een ongelooflijk slome kleuter. Samenvattend. Luister niet naar influencers. En als uw dokter Els heet, denk dan ook maar twee keer na.