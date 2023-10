De bladeren donderen van de bomen en de eerste nachtelijke grondvorst is een feit: de herfst is definitief ons land binnen gemarcheerd. Het ideale moment om eens goed uit te waaien aan het strand. Met het zand onder de zolen en de wind in de haren even de kop helemaal leegmaken. Even dat gezeik van chefke de baas, de uitzichtloosheid van het conflict in het Midden-Oosten en de erbarmelijke status van de nationale elf loslaten en wie weet vindt u nog wat. Een goed idee, een kleurrijke schelp of een tas vol harddrugs. Kan allemaal in Nederland waar tassen vol handige pakketjes neuspoeder vanuit onze nationale schaduweconomie aanspoelen op onze stranden. Pakjes waarvan de popo het liefste ziet dat u het niet aanraakt en de vondst direct meldt, maar wij zijn uw baas niet dus u zoekt het zelf maar uit. Misschien ziet u het als een extra zakcentje in deze financieel uitdagende tijden of bent u een recreatieve thuisgebruiker die met één tas een leven lang vooruit kan. Hoe dan ook, hou die ogen geopend als u over dat strand struint: het witte geluk kan tenslotte plots aan uw voeten liggen.