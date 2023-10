:

Leuk, mooi weer vandaag. We hebben een mooi huisje.

Vandaag in een bos bij Verdun gewandeld en dat was wel surrealistisch, want staat op het slagveld. Indrukwekkend en soort van verontrustend te zien (een dikke eeuw later!) hoe je dit nu nog ziet. De bodem is een eierdoos landschap met een aaneenschakeling van granaatkraters. Over de jaren zijn die door erosie veel minder diep, dus je kan je voorstellen wat een hel het daar was. Overwoekerde bunkers, forten, loopgraven.

Daarna bij het Ossuarium van Douamont. Daar is een hele grote militaire begraafplaats met die eindeloze witte kruisjes, net als die Tweede Wereldoorlog velden. Er staat ook een pompeus gevormd gedenkhal. Mooie is wel dat ze dit in 1919 al maakten met de ongeïdentificeerde resten van Franse als Duitse soldaten. In dat monument ook overal, tot op het plafond namen van vermisten = tot pulp geschoten soldaten.

Er zijn raampjes aan de zijkanten en dan kijk je in grote gaten helemaal gevuld met schedels en botten! Echt bizar.

In het bos is het trouwens niet toegestaan te kamperen, muziek af te spelen te eten en van de paden te gaan. Laatste deels ecologische reden, maar dus ook omdat er nog steeds restjes mens liggen en munitie. Sta je bij een ingang waar je de bekende infoborden hebt. Normaal over dieren, planten en waar bent u, maar hier ook een waarschuwing “raap geen granaten op”….

Je kan er ook nergens wat eten en drinken; kopen, een totaal sacraal landschap.