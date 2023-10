Gaza. Laatst even Google Maps in satellite view bekeken. Het is daar best aardig mooi in sommige gebieden. Uitgebreide kassenbouw, pretparken aan zee, luxe villas en ook nog wat groen hier en daar. Ziet er niet uit als openlucht gevangenis, ook omdat in een gevangenis geen Mercedessen, luxe VWs en BMW's rondrijden.

Een het weer. Het weer is gewoon uitstekend daar de komende week. Dus er moet iets anders zijn waarom de IDF wacht en ik denk dat ze nog lang niet gereed zijn voor een inval. Er zal best een plan klaar liggen maar dan moet je nog alle logistiek op orde hebben, voedsel, water, brandstof, munitie, bloed, veldhospitalen, de hele bende voor een oorlog. Dat duurt gewoon even, helemaal voor een natie die totaal onvoorbereid was. Over een weekje of wat, misschien twee gaat de zaak paar in beweging vermoed ik.