Een zwarte dag voor iedereen die dacht dat Nederland een land was, waarin je gewoon in vrijheid Pokemonkaarten kon verzamelen. Het Van Gogh Museum, bekend vanwege het uitgeven van Pokemonkaarten na het voltooien van een speurtocht, stopt daarmee. "Als gevolg van recente voorvallen waarbij een kleine groep individuen een onwenselijke situatie heeft gecreëerd, hebben we de lastige beslissing genomen om de speciale Pikachu x Van Gogh Museum-promokaart niet meer in het museum beschikbaar te stellen." Wat een gebrek aan ruggengraat. Wat een lafheid. En ook die omfloerste taal: wat nou 'kleine groep individuen'? Wat nou 'onwenselijke situatie'? We weten allemaal om wat voor groep individuen het gaat (zogenaamde "fans" van Pikachu) en wat die voor verschrikkelijks uitvreten. Pak gewoon het uitschot aan en sta voor de vrijheid van Pokemonkaartverzameling. Want als er één Pokemonkaart niet meer veilig kan worden verzameld, dan zijn uiteindelijk alle Pokemonverzamelingen voor altijd beschadigd.