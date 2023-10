Doen we nu Marianne Faithfull -- The Ballad Of Lucy Jordan.

Die Lucy had het ook niet makkelijk hoor, nooit eens in Parijs in een cabrio gereden. Ik wel, en dat was heel leuk. Lekker rausen over de Champs, met een mooie dame naast me.

Beter wordt het niet, kinders.

youtu.be/d0NxhFn0szc?si=8teww1eNqCwjB...