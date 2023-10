Mocht u vandaag nou echt geen zak te doen hebben kunt u terugkijken van gisteren: de Red Bull Rampage. Een stel totale gekken die in de Utah Badlands op fietsjes naar beneden knappen voor de hoofdprijs. En u lekker commentaar geven vanaf de bank met de rechterhand in de onderbroek en de linkerhand in een zak Cheetos. POV-video van vorig jaar na de klik. Crrrrazy.