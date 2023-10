In tegenstelling tot wat sommigen denken doet men hier bij jullie oosterburen wel degelijk aan prima aanbiedingen, zo zijn 10 liter kratten teutoons goden nat wekelijks in de aanbieding voor rond of onder de 10 eurie, en dan heb ik het over heerlijk top kwaliteit spul, niet over Schultenbrau of ander cat.2 krusten nat.

Verder is er van elke product categorie vrijwel altijd wel een of meerdere merken met stevige percentages korting verkrijgbaar, niet een lullige paar %.

Tanken doen we hier bij de buren in Polen of Tsjechie waar de dies0lprijs resp. 50 en 30 cent lager ligt. Kwalitatief hoogwaardig (rund)vlees, eieren en melkproducten halen we hier vers van de boer voor rond de helft van de prijs in NL en het brood vers van de bakker is zo lekker, dat is niet eens in NL te krijgen.

Het lijkt wel alsof men in NL er gewend aan is geraakt genaaid te worden, geen wonder dat de grootgrutters daar vrolijk mee doorgaan en zodoende record winst op record winst boeken.