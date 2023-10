:

Zeker, maar in alle andere culturen/geloven is onthoofden afgeschaft dan wel uiterst ongebruikelijk geworden (ja, de nazi's gebruikten nog de guillotine).

''en als kind al met de paplepel ingegoten''

Het antwoord daarop is bevestigend. Toen hier een jaar of 5/6 geleden opeens grote ophef ontstond over die zg 'weekendscholen' waar islamitische kleuters 'opgevoed' werden, was één van de vragen die die kleuters in een multiple-choice test voorgelegd kregen: ''Hoe moet een tovenaar gedood worden?'' Het goede antwoord was: ''Met het zwaard''. Ik weet niet hoe het er tegenwoordig op die weekendscholen aan toe gaat - je leest er al jaren niets meer over - maar ik heb er weinig vertrouwen in dat eea heel erg ten goede is veranderd. Moslims denken m.i. altijd: zodra de schijnwerpers weer van ons af zijn, kunnen we weer gewoon doorgaan met waar we gebleven waren.