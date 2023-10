Lekker geruststellend berichtje voor de vrijdagmiddag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meerdere meldingen over Fouad Lakhlili, de totale gek die drie mensen vermoordde in Rotterdam, gekregen. Wat voor meldingen dat waren en wat daar vervolgens mee is gebeurd, mag u allemaal niet weten van de Inspectie, die heus wel weet wat goed voor u is. Sterker nog, dat die meldingen überhaupt zijn gedaan weten we alleen maar omdat iemand het aan RTL Nieuws heeft verklapt. Zal wel in de categorie 'hee misschien niet zo'n goed als een volstrekt gestoorde dierenmishandelaar arts wordt, en eigenlijk ook niet dat ie vrij rondloopt' zijn. MAAR DAT WETEN WE DUS NIET. "De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft over deze verdachte meldingen gehad. Over lopend onderzoek kunnen wij geen mededelingen doen." Tja. Lopend onderzoek. Beetje laat hè.