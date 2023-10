In ander demonstratienieuws. SP Kamerlid Sandra Beckerman kent u wellicht van haar indringende betogen over Groningen: volksvertegenwoordigen doe je zeau. Campinggasten kunnen ook op haar steun rekenen blijkt. Sterker; de socialiste heeft een heuse actiedag uit de grond gestampt die vandaag plaatsvindt in Appeltern (het is geen schande om op te zoeken waar dat ligt): RED DE CAMPING. Het geval wil dat het grootkapitaal (niet alleen dat, red.) de begerige blik op de oud-Hollandsche camping heeft laten vallen. Die in Appeltern is bijvoorbeeld gekocht door het Franse Capfun dat de huurders van vaste plaatsen voor hun stacaravan in onzekerheid laat. De aandacht van Beckerman is geen bevlieging, ze sinds haar installatie in 2017 al bezig met campings en komt nu met een initiatiefnota om de rechten van bewoners te versterken. Al jaren kopen investeerders campings en vakantieparken op om ze te slopen en vervolgens dure chalets terug te bouwen, huiveringwekkende voorbeelden hier. Enfin, gaat u nog - al dan niet met pleerol onder de arm - weleens naar de camping?