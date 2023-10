Ach mensen, het is een mooie dag.

Net een leuke baan aangeboden gekregen (yes!), over anderhalve week een gesprek voor nog een andere functie (die zal ik maar afbellen, wel zo netjes) en op de huidige werkplek was het vanmiddag uitgestorven; waar mijn collega en ik vroeger op de vrijdag nog een soort feestje hielden om als team het weekend te gaan vieren (en ongegeneerd even je hart te luchten over de week), is er geen team meer en heb ik de eenzame mevrouw achter de balie maar tabee gewenst.

Nu verkansie, nieuwe werkgever werkt vele malen beter alsdan huidige organisatie (HRM zit er bovenop!), zit me stiekem al te verkneukelen dat ik de manager een fijn leven mag toewensen.