Realiteit meets stupide idealisme.

Het akeligste hieraan is nog wel dat XR zó hard van het padje af is dat ze werkelijk denken dat ze gelijk hebben. Dat ze het goed doen. Dat ze het voor iedereen doen.

Er is niet mee te redeneren, argumenteren of debatteren. Het is een enge sekte, hun communicatie is eenrichtingverkeer, luisteren willen ze niet, antwoorden op vragen ook niet. Ze willen maar één ding: ontregelen, etteren en drammen, maakt niet eens zoveel uit over wat, als het maar flink hysterisch is, onmogelijk haalbaar en volkomen van de pot gerukt.

XR is de grootste trol aller tijden.