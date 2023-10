Misschien jezelf even bellen maat

Yehudi Moszkowicz, de enige nog praktiserende advocaat van de beroemde advocatenfamilie Moskowicz, is in oktober opgepakt in België omdat hij ervan wordt verdacht lid te zijn van een criminele organisatie. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. In de krant ontkent Moszkowicz de beschuldiging, maar dat zouden wij hem ook adviseren als wij zijn advocaat waren. De aanhouding zou zijn gedaan toen hij in de gevangenis een cliënt bezocht, die in België gewoon Flor Bressers heet, maar in Nederland Flor B. wordt genoemd. "Moszkowicz zou volgens het parket diensten hebben verleend aan Bressers die verder gingen dan een normale advocaat-cliëntrelatie. Wat hij exact gedaan zou hebben, raakte niet bekend." Een Weski'tje dus. Wordt vervolgd.