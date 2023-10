Minister van Huizen Bouwen Hugo de Jonge heeft weer een briljant plan om de woningnood aan te pakken. 50 HUIZEN erbij, in ieder dorp van Nederland, te beginnen in Noord-Holland. Klinkt sympathiek en het is goedkoper alsdan een compleet nieuwe stad in De Beemster, Flevoland, Gelderland, Overijssel want die dorpen hebben allemaal al een bushalte, supermarkt, kroeg, kapper, sportveld, tandarts etc. Dat wist iedereen al, maar Hugo heeft het nu laten onderzoeken door het Economisch Instituut voor de Bouw. Geen idee wat het onderzoek de belastingbetaler gekost heeft, maar het EIB kwam met het plan: straatje erbij.

Het EIB onderzocht de situatie in de provincie Noord-Holland. Daar komen veel kleinschalige projecten niet van de grond door provincieregels die de natuur en het landschap moeten beschermen.

Dit probleem is eerder aangekaart op GeenStijl. Waar de gemeente Schagen tegen de schitterende landschapsregels van de Provincie Noord-Holland aanloopt bij de bouw van straatjes erbij. Deel 1, Deel 2.

Het verneukeratieve van het geinig klinkende "straatje erbij" is dat het ook niet uit kan. Want zowel de gemeente-ambtenaar als de projectontwikkelaar als de aannemers van bouwend Nederland willen uiteindelijk allemaal meer meer meer. Geloof ons: straatje erbij is Haags voor complete nieuwbouwwijk erbij

Dit probleem is eerder aangekaart op GeenStijl in het topic Hoe de Grutto Verdween uit Nederland.

De oplossing is een Egyptische grensmuur & iedereen woont nog lang en gelukkig.