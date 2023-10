De Algemene Rekenkamer is ontevreden over het dijkbeleid van minister van Infrastructuur Mark Harbers (VVD) en niet zo'n klein beetje ook. Harbers lijkt te denken dat het land beschermen tegen dijkdoorbraken een kwestie van ophogen is maar dat is volgens de rekenmeesters onvoldoende. Er moet ook áchter die dijken gekeken worden en dat doet de bewindsman onvoldoende. Want als het misgaat is het leuk om bijvoorbeeld een terp voor cruciale infrastructuur in het achterland te hebben, huizen op palen en in ieder geval binnendijken en overloopgebieden. Maar het beleid van Harbers is slechts gericht op het versterken van de dijken tot 2050 (dat kost overigens 13 miljard euro) maar kijkt niet verder. De Rekenkamer onderzocht 25 dijkversterkingsprojecten (40 procent van de projecten die in 2022 liepen). Daaruit blijkt dat dijkbeheerders in maar 5 procent van de projecten maatregelen nemen om de gevolgen van overstromingen te beperken. En dat is link.

Het hele rapport is hier te lezen, samenvatting daar en waar de schoen wringt en Harbers faalt qua droge voeten is ook samengevat in onderstaand plaatje. Die kruizen wilt u daar dus niet zien.