Bernie Ecclestone (92) - hier op de foto met zijn dochters Petra en Tamara, al dat moois uit zo'n onooglijk kereltje - ging met de verkoop van de F1 aan Liberty in 2017 met emeritaat. Aan het begin van de twintiger jaren was hij weer terug op de voorpagina's. Om te beginnen vindt hij (net zoals Max) al dat gekniel op de grid maar niets wat Ecclestone een F1-we kennen die man nauwelijks-persbericht oplevert. Ook in 2020 bevalt zijn een halve eeuw jongere vrouw Fabiana van zoon Ace, waarmee Bernie op zijn 89ste voor de vierde keer vader wordt (ter vergelijking: oudste dochter Deborah werd vorige maand 68). In 2022 gaat Ecclestone zwaar de bandenstapel in: hij wordt in Brazilië opgepakt vanwege zijn pistooltje én komt in opspraak omdat hij in een interview zegt een kogel te willen pakken voor zijn gabber Vladimir Poetin. In juli vorig jaar - twee weken na dat interview, zijn advocaten suggereren een verband maar weten dat niet hard te maken - wordt Ecclestone aangeklaagd voor belastingfraude. Hij zou honderden miljoenen opzij hebben gezet in het buitenland zonder dat te melden bij de Britse belastingdienst maar de oude baas ontkende tot vandaag. Want in het Southwark Crown Court in Londen klinkt donderdag een "I plead guilty." Ecclestone heeft geschikt in ruil voor een boete van 755 miljoen euro (da's veel maar niet onoverkomelijk) en een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar (op die leeftijd geen overbodige luxe). Feel the Bern.