@James Lastig | 12-10-23 | 14:43: Dat blijkt ook wel qua gedrag, meer dan 50% van die knapen is ooit met Justitie in aanraking geweest... maar nu de vraag wat we er aan kunnen doen.

Er zal dan een Burgeroorlog moeten ontstaan in NL... mocht de situatie in het Midden Oosten compleet uit de hand lopen... oorlog met meerdere Arabische landen als Iran (en Rusland zich er ook mee gaat bemoeien, dus een soort 3e WO), waardoor die armzalige protesten met Palestina-vlaggen maar kinderspel zijn.... de haat tussen de Autoch- en Allochtonen zo groot is geworden, dat je in NL bij wijze van spreken Israelische toestanden krijgt..... daarbij ook nog rekening houden met wat voor Kabinet wij hier dan zitten, hoe die gaan optreden, kortom vragen vragen....

Ik heb de situatie als tiener tijdens de Cubacrisis meegemaakt, hoog opgelopen spanningen tussen oost en west, het schijnt zelfs zo te zijn dat we het aan een Russische Majoor of zo hebben te danken dat er niet op de RODE knoppen is gedrukt.... als zo'n situatie weer ontstaat (en daar zit het ondertussen dicht tegenaan), dan zullen minderheden als de Turken en Marokkanen het hier moeilijk krijgen, aangezien zij niet bepaald voor de westerse waarden zijn, zachtje uitgedrukt.