Je nick doet me vermoeden dat je niet geheel op de hoogte bent.

Gelijk met de toename van moslims in Nederland zijn zijn joden steeds minder veilig. Dit kan maar één reden hebben; jodenhaat. Nederlandse joden zijn geen Israëliers, toch? Of zijn ze schuldig bij proxy? Ze vinden vast dat Israël bestaansrecht heeft dus ze zijn gelijk. Dat gaat zelfs zó ver dat mensen die zich positief uitspreken over joden of Israël niet veilig zijn.

Israëliers hebben over het algemeen geen "moeilijkheden", alleen als ze voor de zoveelste keer aangevallen worden, door.. haat.

Dan de Palestijnen; als we praten over uitdagingen, praten we denk ik alleen over burgers in Gaza, burgers in de Westbank hebben hun leventje, net als burgers (joden, arabieren, christenen, atheisten) in Israël.

In de Gaza heerst Hamas, die met ijzeren hand regeert, zichzelf verrijkt en alles neerslaat wat op tegenspraak lijkt. Israël haat deze mensen niet, voorziet ze van water, stroom, goederen, maar hun regering is maar op één ding uit; vernietiging van Israël met alle joden erbij. Je kan je afvragen hoeveel burgers daar achter staan, maar we blijven optimistisch dat, als Hamas weg is, de mensen zich gaan richten op hun eigen leven in plaats van op het eindigen van het leven van joden. De "moeilijkheden" van Palestijnen komt van hun leiders, je kan het de burgers niet kwalijk nemen. Een nogal boude aanname? Praat met 1,2 miljoen arabieren (Palestijnen) die in Israël WONEN, een paar km van mij vandaan. Die klagen misschien, maar dat doen Nederlanders in Nederland ook. Iedereen is tenslotte slachtoffer.