Mocht er nog iemand twijfelen. Over die bond die naar Qatar ging. Over die bond die zijn aanvoerder een regenboogband zou laten dragen. Over die bond die dat niet deed toen dat misschien een gele kaart zou kosten. Over de bond die niet ging spelen tegen Belarus, maar uiteraard wel speelde tegen Belarus. Over die bond die nog geen normaal beleid kan opstellen over een paar bekertjes bier. Over die bond die zich echt druk maakte om de omstandigheden van arbeidsmigranten in Qatar. En daarom een veiling organiseerde waarbij alle opbrengsten ten goede kwamen aan die arbeidsmigranten. Nou ja. Bijna alle opbrengsten. Alle opbrengsten min de kosten natuurlijk. Zoals 100 euro per shirtje voor de KNVB. Over die bond die binnenkort weer vrolijk gaat tekenen voor het WK 2034 in voetbal mekka Saudi-Arabië. Mocht u nog twijfelen. Dan hebben we hier nog een leuk bericht voor u. "De KNVB roept clubs niet meer op om tijdens eredivisiespeelrondes actief mee te doen aan de OneLove-campagne" Want hee. Een oproep. Dat zou wel heel erg zijn. Dat zorgt natuurlijk alleen maar voor escalatie.

Toch knap van de KNVB: een actie die bestond uit volstrekt gratuite symboolpolitiek laten uitgroeien tot een symbool voor hoe gratuit die symboolpolitiek is. Gisteren was het Coming Out Day. En de KNVB is uit de kast gekomen. Als een club voor hypocriete windvanen.