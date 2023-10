Je kunt dan ook naar Brussel-Noord gaan. En ik moet toegeven het is best gezellig overdag op straat. Shisha roken, thee drinken, kebab eten en ik heb nooit het idee dat ze anti-westers zijn. Maar ik heb toch altijd wel een gevoel dat schijn bedriegt, dat in de moskee andere geluiden te hpren zijn en dat ze je rucksichtlos zullen pakken als de hel losbarst. Die verhalen komen altijd terug in oorlog. In Kosovo, in Kigali, in Kiev.