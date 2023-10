Wat een amateuristisch geblunder weer bij onze sporters van NOC*NSF die na onthullingen over veelvoorkomend seksueel misbruik in de sportwereld in allerijl een meldpunt voor dergelijk ongewenst gedrag in het leven riepen, maar daarbij even vergaten om het één en ander af te stemmen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het gevolg: na een "data protection impact assessment" mag u nog steeds melden dat er iemand ongewenst aan u gefriemeld heeft, maar het meldpunt mag niet langer noteren en doorgeven WIE er ongewenst aan u gefriemeld heeft. Ook demissionair sportminister (een soort bankzitter dus, red.) Conny Helder moet toegeven dat dit ietwat onhandig is bij het bestrijden van viespeuken met losse handjes, maar regeltjes zijn regeltjes. Het probleem is wel op te lossen door een vergunning te regelen bij AP, maar dat vergt dusdanig grensoverschrijdende bureaucratie, dat het nog wel even gaat duren. En niet alleen dit meldpunt ligt een tijdje uit de selectie, maar in de brief aan de Kamer lezen we dat de kans groot is dat andere meldpunten met dezelfde blessure rondlopen. "In bovengenoemde brief van NOC*NSF wordt tevens aangegeven dat er mogelijk meer Nederlandse meldpunten zijn met dezelfde problematiek." Wat een puinhoop. Het is maar goed dat we dit kabinet binnenkort gaan wisselen, want met dit geklungel gaat de samenleving het niet winnen.