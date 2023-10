Wel potverdorie, zijn we toch nog genoodzaakt een batterijbolide op de oprit te plaatsen, een windmolen in de tuin te planten en een speldje van TimmerFrans op onze revers te prikken. De klimaatverandering valt alsnog de kern van ons bestaan aan. Voor die hogere zeespiegel bouwen we wel betere dijken, die extra warme dagen zijn alleen maar welkom en die paar stevige regenbuien kunnen we wel wegwatermanagen. Alles was onder controle totdat we vandaag lazen dat de klimaatverandering ook ons geliefde hop bedreigt. "Hogere temperaturen en minder regenval zorgen voor een afname in de Europese hopoogst. Bovendien maken experts zich zorgen over hoe veranderingen in de plant zelf de smaak beïnvloeden." Ons bier onder vuur terwijl we deze goudgele genotskokers juist extra hard nodig hebben tijdens die extra lange zomers. Die gekoelde tarwesmoothies gaan juist levens redden als het kwik de thermometer uitvliegt. Eindelijk zeeën aan terrasweer en dan geen vrolijke biertjes om weg te tikken. We zijn gedoemd! Verloren! Nou ja, of we gaan iets noordelijker in Europa hop verbouwen. Dat kan natuurlijk ook.

Stem helder, stem bier!

Is koeltuur!