Overal ter wereld schieten ze elkaar de hersens in en wij in Nederland zijn heel druk met de symboliek. Wie vlagt voor wie, wie vlagt niet voor wie, kan Aboutaleb wel een Israëlisch vlaggetje ophangen zonder de Vijfde Colonne op de besneden pik te trappen, enzovoorts. Nou en nu is het dus Coming-outdag en dat is helemaal geweldig, iedereen moet lekker zelf weten met wie hij/zij/x in de koffer duikt. Daar moet op gevlagd worden, hi ha ho, maar dat levert natuurlijk weer een onmetelijke hoeveelheid crack op. Dus staan de comments maar gewoon dicht, zo tolerant zijn we met z'n allen dus. Misschien moeten we maar eens stoppen met dat gare gevlag, zijn we meteen van het hele gezeik af.

