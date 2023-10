Die wekelijkse recordstroom uit de asielkraan resulteert inmiddels in een complete overbelasting van de IND. Tot en met augustus ontving de organisatie al ruim 51.000 asielaanvragen (incl. nareizigers) en de bergen achterstallig werk groeien gestaag. Dit zorgt ervoor dat beslistermijnen niet worden gehaald, wat voor de asieladvocaten weer reden is voor het indienen van meer ingebrekestellingen (in de eerste acht maanden van het jaar al 20.690 keer), wat vervolgens alleen maar meer werk oplevert voor het toch al overbelaste IND. Het is een vicieuze cirkel met een rap stijgend prijskaartje, want dankzij ons prachtige rechtssysteem betaalt de dienst steeds meer dwangsommen aan asielzoekers die al te lang op hun beslissing wachten. Dit jaar waren we daar al meer dan vijf miljoen euro aan kwijt, maar demissionair staatssecretaris Van der Burg van meer, meer, meer asielzoekers verwacht dat dit oploopt tot enkele tientallen miljoenen euro's in de komende achttien maanden. Het is de prijs die we met zijn allen betalen voor een falend asielbeleid. Bij de IND staat het water aan de lippen, want hoewel de benodigde nieuwe collega's mondjesmaat binnendruppelen, stroomt het extra werk met grote golven Ter Apel binnen. Was daar maar wat aan te doen...