Landgenoten. We starten nu superactueel met Het Grote Winter Liveblog I t/m MCLXVI, omdat het moet. Het is weer gedaan met die mooie zomer. Begon ergens in mei, ging door in juni juli augustus september oktober. Maar het is nu wel klaar. Een Enorme Witte Pijl met KOU komt op ons af in 2023. Kiek die kaartje dan. Gansch het land kleurt donkerblauw & we bibberen ons helemaal de teftiefus vanaf dit weekend. We hebben geen Eigen Gas meer, dus u bent echt op u zelf aangewezen vanaf zondag. Haal truien, mutsen, fleece-dekens, wollen onderbroeken & waxine-licht constructies met terracotta bloempotten, voor het te laat is. Sterkt allen. Hattip: Weerman Robert