Effe serieus. Die twee gasten waren natuurlijk pissed off omdat die andere gast hun Palestijnen vlag had gestolen en daar afgelopen dagen de show mee had lopen maken. En waarom zouden we daar onze kansenparels verwijtend op aanspreken als half Nederland over dit of dat vlaggetje, al dan niet halfstok, met elkaar loopt te ruzien? Lijkt mij een voorbeeld van prima integratie van de boys.