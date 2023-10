Veelgehoorde wens van de mensen in Ter Apel: een permanent politiebureau want met dat doe-het-zelven zijn ze wel klaar. Goed nieuws, de huidige politiepost aan de Molenweg die slechts van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 bemand is, wordt vanaf deze week verbouwd. Het bureau krijgt een 'opkomstmogelijkheid'; politietaal voor een kleedkamer met een douche zodat dienders zich op het bureau kunnen omkleden. Ook komen er cellen (dat leest u goed, er zijn geen politiecellen in Ter Apel) en er komt een 'publieksfunctie' zodat inwoners aangifte kunnen doen, een afspraak maken en naar binnen kunnen lopen. Supermooi, even wat muurtjes doorbreken, die cellen metselen, douche erin en klaar ben je. Wat zal het zijn, 2-3 maanden werk, kun je in januari open. WRONG! In het perscommuniqué staat namelijk dat de verwachting is dat het grootste deel van de werkzaamheden in het najaar van 2024 is afgerond. De vermoedelijke reden staat in de laatste alinea. Kom er maar in Ron Schaftenaar, teamchef van het basisteam Ommelanden-Oost, waar Ter Apel onder valt: "We gebruiken de renovatie ook om het pand energiezuiniger te maken. Bestaande gevelkozijnen worden vervangen, het pand krijgt een warmtepompsysteem en het pand wordt gasloos. Ook komt er LED-verlichting en worden er zonnepanelen geïnstalleerd’, zegt Ron Schaftenaar. De Nationale Politie heeft als doel om in 2030 zo'n 60 procent minder CO2 uit te stoten. Het is de ambitie om volledig energieneutraal te zijn in 2050." Prioriteiten doen er toe, nietwaar.