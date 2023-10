Wie wel eens op sociale media komt, weet dat er daar veel te weinig wordt gediscussieerd. Iedereen is het maar de hele tijd eens met elkaar, de ene nuance is nog niet geopperd of het volgende blokje opbouwende kritiek komt er alweer aan, dan is er weer iemand die van mening verandert vanwege de kracht van de argumenten van een ander, dan wordt je horizon weer verbreed door een perspectief van iemand die de zaken anders ziet dan jijzelf maar net zulke goede bedoelingen heeft, en dat alles gaat gepaard met voortdurende kwinkslagen, erudiete terzijdes, eloquente uiteenzettingen en tevens ook daarnaast citaten uit de 'Ilias' en 'Asterix op Corsica'. Allemaal leuk en aardig, maar het is tijd voor opschudding. U mag het weer eens ouderwets oneens zijn met elkaar. Wij gooien de knuppel (of is het juist geen knuppel?) in het hoenderhok. Zegt u het maar. Is het een handtekening van Guus Meeuwis of een piemel?