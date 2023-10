Ah ja, 1970. Toen uw beeldbuis nog maar twee zenders kende en pas net kleur liet zien. U schoof in het licht van de gloeilamp braaf aan voor de eerste aflevering van Toppop met zowel The Golden Earring als Black Sabbath in de show. Hilversum drie bestond pas net, maar alleen op de radio. De verwarming gloeide, de wasmachine draaide en de koelkast zoemde, maar uw kleine huis was nog vrij van laptops, gameconsoles, tablets en smartphones. Uw thermosstaat was niet slim, het internet niet bestaand en uw deurbel cameraloos. Nu 53 jaar later ligt uw woning bezaaid met elektronica, bent u altijd online en zit u een groot deel van uw tijd met een beeldscherm voor uw smoel, maar toch krijgen we het voor elkaar om per persoon net zo weinig stroom te verbruiken als in 1970. Schouderklopjes voor iedereen, want we lieten ons energieverbruik de afgelopen tien jaar kelderen van 209 naar 154 gigajoule per persoon. Of zoals het CBS stelt: "Daarmee is het verbruik ongeveer terug op het niveau van 1970, maar nog altijd 11 keer hoger dan in 1800." Ja, het is verdomme ook nooit goed. Niets van aantrekken, u mag gewoon trots op uzelf zijn. Lekker zuinig gewerkt, pik!