Ha, ik weet nog mijn beroepen test, zal ergens in 87 of zo zijn geweest; maatkleermaker of boswachter. Beide nooit geworden al lijkt me boswachter wel leuk, volgend jaar boswachter over mijn eigen bos in Estland, beetje Vattenfall BVtjes in de gaten houden bij de kap bij ons in de buurt.