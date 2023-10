Verdachte: aangehouden

Berichtje tussendoor uit het altijd gezellige Mokum, waar een man gewond is geraakt, nadat agenten op hem hebben geschoten. Maar, dit moet u even in de context zien: de auto waar hij in zat was kort daarvoor op de politie ingereden, waarbij een agent gewond is geraakt. Dat moet u ook weer in de context zien: de agenten waren namelijk bezig met een doorstap (wat een voorlichtersterm, red.), nadat bij een verkeerscontrole "een flinke hoeveelheid verdovende middelen is aangetroffen." Dat moet u ook weer in de context zien, want soms is het leven gewoon alleen nog maar dragelijk met een flinke hoeveelheid verdovende middelen. Hoe dan ook: de agent is overgebracht naar het ziekenhuis, en een van de twee gearresteerde verdachten ook.

Context: oef