Het is inmiddels gebruikelijker dan we zouden willen, maar het knalde afgelopen nacht weer flink in Nederland. Rotterdam zette zich op de kaart als nationale explosievenstad met een ontploffing bij een woning aan de Osseinesseweg en een ongewenste boem bij een nieuwe kapsalon in de Jan Kruijffstraat. De kapsalon was nog in aanbouw, dus de ramen knalden er al uit voordat het eerste permanentje was gezet. Nieuw deze nacht was een explosie op een treinstation, waar een kiosk op station Bussum-Zuid het slachtoffer werd van een Hamassiaanse aanval. En hoewel bij al dit geknal niemand gewond is geraakt, kunnen we helaas niet hetzelfde zeggen van een drama in Winterswijk waar een politieagent eerst zijn vrouw doodde en daarna zichzelf van het leven beroofde. Voeg daar nog een overval op een woonboot en een door de thuisfans mishandelde PEC-steward aan toe en we kunnen wel stellen dat het onrustig is in het land. De lontjes zijn kort, de tenen lang en explosieven blijkbaar altijd binnen handbereik. De samenleving piept en kraakt onder het eigen gewicht. Dus mensen, let een beetje op elkaar in deze onrustige tijden.