Max Verstappen stelde gisteren weliswaar zijn derde titel veilig, maar vandaag staat er wederom een race op het programma. Alles wijst erop dat we een heerlijk chaotische wanvertoning voorgeschoteld krijgen. Bandenboer Pirelli verkeek zich een beetje op de slijtage van het zanderige woestijnbaantje en kwam er vrijdag achter dat hun slappe rubbertjes nog eerder de geest geven dan de verdediging van Ajax. Om te voorkomen dat coureurs in het ziekenhuis belanden door prematuur ploffende Pirelli's grijpt de FIA in en mag komende wedstrijd niemand meer dan achttien ronden op een setje banden rijden. In de race van 57 rondjes betekent dat iedereen aan een driestopper moet. Met een vrijwel constante drukte in de pitstraat kan het toch nog interessant worden op dit op oliegeld drijvende stofbaantje. McLaren zal ongetwijfeld hopen dat Max gisteravond iets te diep in het overwinningsglaasje heeft gekeken, zodat ze na de sprintwinst ook de echte race op hun naam kunnen schrijven. Russell wil wraak voor zijn falende banden van gisteren en Perez is gewoon blij als hij punten haalt. En Max? Max is Max, dus die probeert altijd en overal te winnen. Tijd om te zien of dat ook lukt in de pitstopchaos van Qatar. Om 19:00 uur is het lights out and box, box, box. Tijd voor een stoffig spektakel.

Nieuwe titel, nieuwe helm

Pain