Bij de terreuraanval op Israël vielen zaterdag 300 doden en werden tientallen (zo niet honderden) Israëli gekidnapt. Een zwarte dag in de wereldgeschiedenis net zoals die andere oktoberdag 50 jaar eerder. Maar de Jom Kipoer-oorlog was begonnen door Syrië en Egypte, deze door terreurorganisatie Hamas. De vergelijking met 11 september 2001 toen andere moslimterroristen hun moordenaarswerk verrichtten is wellicht een betere. Bij dergelijke tragische gebeurtenissen ontstaat hoe dan ook de behoefte aan een uiting van solidariteit. Zo ook binnen de gemeenteraad van Den Haag waar onder aanvoering van de PVV Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, CDA en ChristenUnie het college verzochten de vlag van Israël op het stadhuis te hijsen. Maar burgemeester Jan van Zanen (VVD) weigerde - met instemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken - dat te doen; geen wapperend blauw-wit-blauw boven de zelfverklaarde internationale stad van vrede en recht. In Berlijn - stad waar ooit opdracht werd gegeven tot de Endlösung der Judenfrage - gebeurde onderwijl dit. Maar dat vinden ze in Den Haag dus niet 'opportuun'. Tijd voor een nieuwe vlaginstructie derhalve, leuk punt voor aan de formatietafel na 22 november. Want er is een perfecte oplossing voorhanden.

Het gezeul met die vlaggen is sowieso een vermoeiende bezigheid. Op social media waar driftig tikkende lieden elkaar bestoken met het wit-blauw-rood van Rusland en Oekraïens blauw-geel en bedrijven en overheden zich tooien in de kleuren van wat ooit de Regenboogvlag heette maar nu de Progress Pride vlag tot de Nationale Vergaderzaal waar eerder dit jaar Sjoerd Sjoerdsma (D66) en zijn VOLT-hulpje illegaal de Europese vlag ontvouwden. BBB wil ondertussen alle provincievlaggen in de Tweede Kamer ophangen. Ook een dom plan dat bovendien verstrekkende gevolgen kan hebben.

Hoho, en wij dan zal het namelijk klinken uit de hoofdstad. Vergeet ons ook niet, zal de Hofstad vervolgens roepen waarop Utrecht en Rotterdam wegens de G4 complementerend niet kunnen achterblijven en dat zal blijven doorgaan tot de vlaggen van Oudeschip, Klein-Kuttingen en alles daar tussenin de plenaire zaal sieren met alle gevolgen van dien voor de brandveiligheid en zitruimte.

Terwijl de overheid deze vlaggenparade ook kan vereenvoudigen door de hele zaak terug te brengen tot de meest inclusieve vlag denkbaar: het rood-wit-blauw van Nederland, in dit geval halfstok. Dus geen Europese-, SDG-, Progress Pride- of landenvlaggen (al dan niet geprojecteerd) meer op overheidsgebouwen, dito socials en andere uitingen. Dat biedt louter voordelen: de overheid laat zien onafhankelijk en er voor iedereen te zijn en Jan van Zanen en de rest van het Haagse college hoeft dan niet meer uit te leggen dat ze het in hun broek doen voor een bepaald slag moslims in de stad. De burger is bovendien heel wel zelf in staat zijn solidariteit voor wie of wat dan ook te uiten en het enige wat de overheid hoeft te doen is dat te waarborgen.

Hup Israël!