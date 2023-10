De politie heeft 32 aanhoudingen van kinderen bij de A12-blokkades van Extinction Rebellion gemeld bij Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling. Dat zeiden de Haagse dienders een maand geleden al maar nu is de daad bij het woord gevoegd, weet De V. Een woordvoerder van het korps zegt tegen de courant dat is gewacht 'tot een interne kwaliteitscontroleur had beoordeeld of er voldoende reden was om rapporten van agenten door te sturen'. En dat is nu dus gebeurd. Veilig Thuis zei vorige maand nog bij monde van Onno Aerden (ja, dat is dezelfde) dat de organisatie niet van plan was om iets te doen met de meldingen van kinderen die door hun XR-ouders mogelijk in gevaar zijn gebracht. Dat ligt nu anders: "Veilig Thuis laat weten meldingen altijd serieus te nemen. Als de politie oordeelt dat er een onderzoek nodig is, gaat het meldpunt aan de slag, stelt een woordvoerder."

Wellicht dat ze ook ff naar deze """brave huisvader""" kunnen kijken