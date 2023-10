De makkers in deze video leggen hun lot volledig in handen van God en dat gepreek tot Jezus is eerlijk gezegd doodvermoeiend. Maar de video is wel echt 100% gruwelijk. Deze lui zijn namelijk stormchasers - u hebt allemaal Twister wel gezien - en ze schatten het pad van de orkaan verkeerd in. Vervolgens kunnen ze geen kant meer op. Er zit maar één ding op: to weather the storm. En dat levert uitermate intense beelden op. Thank you Jesus for protecting us in the name of Jesus!