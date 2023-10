Als we die Badr Hari tegen zouden komen in een donker steegje - van de Amsterdam ArenA ofzo - zouden we 'm eens goed de waarheid vertellen. Vroeger, met die Kia-broek, kon die gozer knokken man. Zo veel agressie, zo gek in de kop, zo fenomenaal. En tegenwoordig doet-ie alleen nog maar de pistruc of gaat-ie in de ring liggen tukken. MIET! Met je rare vlek op je rug!! Omdat Badr een halfuur voor de partij tegen James McSweeney plots bedacht toch maar niet te gaan knokken moet-ie vandaag tegen Uku Jürjendal uit Estland. Die Uku is nogal een matige vechter en het toont meteen de schraalheid van de heavyweight division van Glory aan. Badr staat na 80 verliespartijen op rij nog steeds op #6, kampioen Rico Verhoeven denkt al twee jaar dat z'n voornaam 'Paul' is, er zijn er maar 10 ranked en dan zitten we al tegen de kop van Peter Aerts (52) aan te koekeloeren. Eerlijk gezegd dachten we ook wel: bekijk het maar met die hele Badr, want hij zal straks wel weer over een vogelkakkie struikelen en dan is het weer gebeurd. Maar ja, het blijft wel Badr. Glory zit bij Videoland maar voor Marokkanen is het spektakel gratis te bekijken op Joepietjoep. Bent u een Marokkaanse Nederlander, of een andere Nederlander, dan moet u die blokkade even knockout rammen met VPN. Ook op de kaart: Rigters vs. Terpstra. Stijlloze voorspelling: Badr ramt die andere gozer finaal de ring door natuurlijk.