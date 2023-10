Een dominee zit op een bankje in het park, in een sleets kostuum met afgetrapte schoenen. Komt een imam voorbij in een chique Kaftan met splinter nieuwe Nikes.

De imam vraagt de dominee waarom hij zo'n afdrager aan heeft.

De dominee: "Ik leef voor God, en als Zijn dienaars leven wij van wat er overblijft van wat de Gemeenteleden des Zondags doneren."

"Na de dienst neem ik al het bij de collecte opgehaalde geld, teken een krijtcirkel op de grond, gooi het geld in de lucht, en alleen wat in de cirkel blijft liggen is voor mijn levensonderhoud. De rest is voor God."

"Dat zien wij toch wat makkelijker als moslims", antwoordt de imam, "wij doen dat ook, collecte, krijtcirkel enzo, maar bij ons is het: Al wat in de cirkel valt is voor Allah, de rest voor mij zeg maar."

Hij is nog niet uitgesproken of er komt een Porsche aanstuiven, een rabbi springt eruit, Versace kostuum, met goud behangen, dikke Rolex, GSM.

"Zeg rabbi, u zit goed in de slappe was zo te zien ? Kom erbij zitten."

Ze leggen hem uit waar ze het over hadden, en nieuwsgierig naar hoe de rabbijn zo welvarend kan zijn als geestelijke zegt hij:

"O, wij doen dat ook hoor, collecte in de sjoel enzovoort. Alleen die cirkel, dat doe ik niet. Ik gooi gewoon alles de lucht in en roep aan: Alles wat U vangt mag U houden!"