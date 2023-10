Er staan zoveel mooie plekken om kampioen te worden op de F1-kalender. Max had iets beter zijn best kunnen doen en kampioen kunnen worden tussen de knettergekke Japanse fans en daarna de hele avond sake wegtikken in een karaokebar. Hij had ook kampioen kunnen worden in Las Vegas, waar de drank rijkelijk vloeit en het aantal topclubs vol feestende celebs niet op één racehandschoen zijn te tellen. Hij had zijn kampioenschap in Mexico kunnen vieren in het stadiongedeelte vol uitzinnige fans en met een ongelimiteerde hoeveelheid tequila. Passend ook om de titel de pakken in de thuisrace van je jaar lang vernederde teamgenoot. Hij had de titel kunnen pakken in Brazilië waar ze de samba dansen op de tribunes en het carnaval nooit ver weg is. Maar nee, als het niet heel raar loopt wordt Max Verstappen dit weekend wereldkampioen in die Islamitische mensenrechtenhel van Qatar waar publiekelijk alcohol lurken celstraf oplevert en iets te enthousiast knuffelen met je monteur al reden is om head first van een flatgebouw gegooid te worden. Arme Max, wat een rotleven heeft hij. Maar als hij het dit weekend niet kan vieren, dan doen wij het wel. De weg naar de titel begint vandaag met de kwalificatie voor de wedstrijd op zondag, omdat we weer in zo'n overvol sprintraceweekend zitten. We pakken het bier en oneloveband erbij en gaan zien of Verstappen dit feestweekend dominant kan beginnen of dat de Ferrari's weer woestijnzand in de raderen strooien. Max, Max, Max, SuperMax naar de derde titel!

UPDATE: Perez doet Perez-dingen: P13. Ook geen feest bij Ferrari met Sainz op P12.

UPDATE: Hoppa! Pole position voor Max Verstappen.

Maar echt stoffige zooi daar