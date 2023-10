Je weet echt niet waar je het over hebt als je stelt dat de NSDAP in de beginjaren wat kwajongens waren.

Welke beginjaren? Van de dictatuur of eind jaren 20?

Eind jaren 20 was het een van de extreem rechtse en linkse partijen die zeer agressieve knokploegen hadden. Geen kwajongens, maar er vielen doden. De NSDAP is altijd kwaadaardig geweest in woord en daad. Toen Hitler Kanselier werd, heeft hij onmiddellijk de totale macht gegrepen. Tegenstanders werden massaal vast gezet, martelingen, berovingen. Dat was in 1933 al zo. Het was zonneklaar dat die NSDAP een bijzonder nare club was. Bernard vond het nodig daar lid van te worden, waar anderen nog wel de strijd durfden aan te gaan, en de tol betaalden.

Bernard die best wel wat goede zaken in het verzet heeft gedaan? Wat dan?!!!

Het is een flierefluiter die in de omgang waarschijnlijk heel gezellig kon zijn, net als Göring trouwens; die was ook bekend van zijn feesten en frivoliteiten. Naast een van de belangrijkste architecten van de Holocaust, heeft hij gek genoeg (uit opportunisme en omkopen) ook de meeste Joden gered door ze het land uit te laten gaan.