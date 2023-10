We hebben een T we hebben een A we hebben een R we hebben een I we hebben een K we hebben een M we hebben een A we hebben een S we hebben nog een S we hebben een O we hebben een U we hebben een D we hebben een I wat staat er dan??? Tarik Massoudi! Gefeliciteerd u gaat allemaal door voor de magnetron. Op een briefje onder de deur door geschoven door een kuchende man met een messenset. Deze Tarik is de man die ervan verdacht wordt in een week tijd drie vrouwen te hebben neergestoken in de omgeving van de Utrechtse Balijebrug. "Verschillende bronnen uit onder andere de omgeving van de man bevestigen aan De Telegraaf dat het om M. gaat. De politie Midden-Nederland wil alleen zeggen dat het om een 37-jarige man gaat die een bekende is van de politie. M. is meer dan tientallen keren in aanraking geweest met de politie, hoofdzakelijk voor vermogensdelicten." Nou moe! Gefeliciteerd vrouwen van Utrecht, u kunt allemaal weer veilig oversteken op het Pepijn Zwanenberg LHBTQWERTY+2 Gaybrapad.