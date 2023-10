Wij zijn meer van de Nick Drake maar de muziekwereld staat weer eens op de kop vanwege de nieuwe Drake, die eigenlijk Aubrey Drake Graham heet. Deze Drake is een of andere rapper die van gekkigheid niet meer weet wat-ie allemaal met z'n geld moet doen. Het maakt van hem een joekel van een proleet, maar wel eentje met heel veel geld. Vorige keer riepen we al dat we nog nooit iets bewust in onze oren hebben gekregen van de artiest Drake en dat willen we graag zo houden. Het beste nummer van Drake is namelijk geen nummer van Drake, het is een nummer van Kanye en The Game, en het heet Eazy. Derhalve staat Drake pas na de klik, en staat boven de klik de nieuwe van slowpokefolker Sufjan Stevens, waar alle 'Sufjanieten' uit Amsterdam-Noord zich met een kopje havermelkuccino aan kunnen laven terwijl ze de kinderen (nog eventjes) in de Urban Arrow naar Klein Amsterdam brengen voor een lesje over avocado's vreten en KLM boehboehboeh. Meer nieuwe muziek na de klik!

Drake

Old Dominion (americana)

Rural Alberta Adventage (Canada indie)

Rick Astley (ja)

Short Fictions (rocky)

Paramore (vijf uur vaag)

The Young Hasselhoffs

A. Savage (dude van Parquet Courts)

Dogstar (altrock)

Darius Rucker (dude van Hootie & the Blowfish)

Of Mice & Men (rock)

Citizen (middle of the road rock)

Carnifex (deathcore, GU's hoekje)

Goatburner (death metal)

Prong (heavy metal)

Iron Savior (power metal)

Bonus