Uitstekende scoop van de T., die roert waar het stinkt. De plees in het gebouw op de Rijnstraat 8 van het ministerie van Buitelnandse Zaken, dat eerder al in het nieuws was vanwege de aanschaf van zestig belhokjes voor 7,6 miljoen euro, zijn namelijk "regelmatig verstopt, waardoor ambtenaren zich roeren over vieze wc-potten en stankoverlast." De door het Rijksvastgoedbedrijf met veel trots (zie hierboven) gepresenteerde eco-toiletten zijn namelijk niet zo goed in het wegspoelen van uitwerpselen, toch een beetje de kerntaak van het hele wc-wezen. "De afgelopen maand konden tientallen eco-wc’s in het ministeriepand aan de Haagse Rijnstraat niet worden gebruikt. ’Vanwege hardnekkige verstoppingen in het systeem’, zo stond vorige week vrijdag te lezen in een bericht op intranet van het ministerie. Het probleem speelde vanaf eind augustus."

Maar, gelukkig voor iedereen die de constructieve journalistiek een warm hart toedraagt: er is een oplossing. "Daarom is deze week een spoelinstructie uitgevaardigd: ambtenaren moeten minimaal drie seconden drukken." Dus als u in de buurt van de Rijnstraat in Den Haag binnenkort heel hard EENENTWINTIG TWEEENTWINTIG DRIEENTWINTIG hoort schreeuwen, dan weet u: dat is geen verwarde ambtenaar die het aantal opgestapte bewindslieden onder Mark Rutte probeert bij te houden, maar gewoon een brave bureaucraat die net een nummertje twee heeft gedaan en zich keurig aan de van hogerhand opgestelde instructies houdt. Ambtenaren die in de stront zitten omdat hun bazen goede sier willen maken met ecologisch verantwoorde oplossingen die niet werken. Iemand nog een metafoor?