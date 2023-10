Nederland en haar burgers beschermen in het buitenland. Laat me niet lachen.

Heb dubbele nationaliteit NL-FR en in redelijk wat (niet altijd even veilige) landen gewoond.

Bij de Franse ambassade/consulaat wordt je netjes ontvangen, geregistreerd, je krijgt een pasje met naam en foto met op de achterkant « cette personne est sous la protection du consulat français »

(heeft me overigens veel verkeersboetes gescheeld)

Je krijgt regelmatig sms’jes met updates over wat er gaande is of er gevaar dreigt en reken maar dat wanneer de pleuris uitbreekt de Franse overheid direct een aantal Airbussen stuurt om hun landgenoten te evacueren.

De Nederlandse ambassade (of consulaat) ontvangen je niets eens, het interesseert ze niets, eventueel mag je een mailtje sturen met naam, adres en tel nr.

De ambassadeur/consul is te druk met zijn opgezette Nederlandse kaasimport handel welke hij uiteraard gratis via de consulaire post laat komen.

En als de pleuris uitbreekt moet je als Nederlander hopen dat er plaats is in een Frans of Engels vliegtuig.

Waardeloos