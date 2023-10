Applaus is big bisbis.

Ze legitimeert een door haar kliek en heerlijk fanatieke aanhang een breed uitgedragen ziekelijke vorm van Hollandse handelsgeest. Want hoe heerlijk is het niet; dat we dankzij zoveel goedkope doden, aan beide kanten van dat front trouwens, Rusland eindelijk kunnen gaan cancelen? Dat is toch een spotprijs die je niet kan laten liggen? Neen, deze victorie van ons Humanisme moet madam even duidelijk benadrukken want zij is ons geweten.

Nou, dat heb ik a. nooit geweten. En b.; dat, dat mens dus en al die door gebakken lucht boven komen drijvende lieden vormen heel wat meer gevaar voor onze veiligheid.

Want ondertussen in onze openbare ruimte vinden dagelijks schiet- en steekpartijen t/m heuse bomaanslagen plaats. Dagelijks! Onze veiligheid neemt met de dag zienderogen af mede door dit soort ridicule levensinzichten als prioriteit te beschouwen. Want bij al die tanende veiligheid zit echt geen woord Russisch.

Voor een schuchter uitgebracht verbale vermaning kan je al een mes tussen je ribben krijgen. Of word je slachtoffer van een vergismoord, uitgevoerd voor een habbekrats door een asootje dat net uit de luiers is.

Dit is dan de dame die zo moralistisch tegen nepnieuws was? Godsamme wat hebben we toch een stel minkukels daar zitten. Ze mag zelf dan wel demissionair nep zijn, maar niets weerhoudt haar ervan om dergelijke nonsens schaamteloos uit te kramen; dat gewoon meer gevaarlijk is dan heel Rusland bij mekaar.

Het verwondert me, dat ze nog niet wat oud SS-ers uitgenodigd heeft voor een parlementaire meet en greet met staande ovatie. Want zo rollen we in dit land door deze politieke charlatans.

Eerst moesten we voor de Zorg klappen, waar die mensen geen ene jota aan hebben gehad. We hebben ze verdomme zelfs in de steek gelaten. Daarna moesten we klappen voor Zelensky, die we dan weer wel helpen met zowat al ons oorlogstuig en heel wat meer. En nou klappen we voor oorlog voeren in zijn algemeen met de bijbehorend opruiende propaganda. En het maakt ons niks meer uit, dat we voor nota bene oorlogsmisdadigers de handen op mekaar krijgen. Alleen voor prins Bernhard klappen we niet meer. Maar voor de rest van de heersende waanzin? Applaus! En BIS BIS BIS.