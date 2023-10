:

Los van de vraag of die Saied nou zo betrouwbaar is of niet. Wij zouden daar niet van afhankelijk moeten zijn. Elk land ter wereld bewaakt zijn eigen grenzen, of gaat ten onder. Net zoals iedereen thuis zijn eigen ramen en deuren afsluit voor hij gaat slapen. Je vraagt niet aan je (vijandige!) buren of ze een oogje in het zeil willen houden, en inbrekers tegenhouden.

De EU beloofde grensbewaking maar maakt die belofte om religieuze redenen niet waar. Dat is het echte probleem, niet een of ander dictatortje dat ons in de maling neemt.