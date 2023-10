Commander, de bijtgrage mensenvreter van Joe Biden, gaat eindelijk naar een ander huis. Naar een baasje die niet continu van de trap flikkert en vergeet dat-ie überhaupt een hond had. Wandelend wrak Biden heeft niet zo'n Maltezer schootbeffer, maar een tweejarige stuiterbal van het merk Blondi. Het arme dier heeft al een miljoen personeelsleden in het Witte Huis gebeten en nu moet-ie weg. Volgens een of andere beroemde hondentrainer ontbreekt het de hond aan 'leiderschap', 'grenzen' en 'structuur'. Het lijkt verdorie wel Amerika! Nou hup Commander, naar een huisje met iemand die je kan uitlaten in plaats van bij een baasje zijn die zelf geholpen moet worden om te kunnen schijten.

Never forget