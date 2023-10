: het zit en fietst heerlijk. En ja ik trap gewoon netjes zelf en ga 25 a 27 km/u. Er is niks met fatbikes, er is iets vreselijk mis met mensen die een fatbike, vanmoof, tesla, (e-)bakfiets of welk ander gebruiksvoorwerp dan ook als symbool én oorzaak zien van alles waar zij een hekel aan hebben. Meestal is dat gedrag voorbehouden aan zure bejaarden die vanachter de geraniums boos naar buiten staren en alles wat anders is dan vroeger per definitie helemaal kut vinden. Zélfs al zouden ze diep van binnen weten dat ze van oor tot oor zouden glunderen en genieten als ze zelf het gebruiksvoorwerp zonder schaamte een keer konden gebruiken. Het zijn de boze skiërs in de jaren 80/90 die elke snowboarder vervloekten en 10 jaar later zelf gingen snowboarden en de fietsers in diezelfde tijd die vonden dat mountainbikes met die brede rechte sturen ook maar verboden moesten worden.

Maar als vadertje overheid straks maar gewoon elke fietser analoog of elektrisch gaat verplichten om een helm te dragen, dan worden ze net zo boos.