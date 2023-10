Dag 2 van de Algemene Financiële Beschouwingen. Minister van Financiën Sigrid Kaag is aan de beurt, in Vak K geflankeerd door Marnix van Rij (Belastingdienst waar het om meerdere redenen - 1 en 2 - bal is) en Aukje de Vries (Toeslagen en Douane). De Kamer heeft de eisen om gratis bier inmiddels bijgesteld: het plan van D66, ChristenUnie en GroenLinks/PvdA om het minimumloon te laten stijgen met 1,7 procent is omlaag geschroefd naar 1,2 wegens te weinig dekking. Reden waarom ook de verhoging van het kindgebonden budget overboord is gegooid. Veel van dat geld moest uit een bankenbelasting komen maar dat idee stuit op verzet van onder meer de VVD en de banken zelf (duh). Ook vandaag helderheid over de accijnsverhoging op benzine. Diezelfde VVD wist namelijk een meerderheid achter zich te scharen om dat te financieren uit het Nationaal Groeifonds (wat u zich wellicht nog herinnert als het Wopke Wiebesfonds). Enfin, eerst kijken wat Sigrid er allemaal van vindt en of er aan het eind van de dag op geklonken kan worden.